Höhepunkte des Brandenburger Dorf- und Erntefests sind der traditionelle Festumzug, die Krönung der Erntekönigin und die Wahl der schönsten Erntekrone. Herzstück ist der große Markt.

Das Brandenburger Dorf- und Erntefest findet in diesem Jahr am 10. September 2016 in Beerfelde, einem Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree statt.