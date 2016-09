Tag des offenen Denkmals in Brandenburg

Zum deutschlandweiten Denkmaltag öffnen auch die Türen von zahlreichen denkmalgeschützten Schlössern, Burgen und Fabrikgebäuden in ganz Brandenburg.

Rund 400 unter Denkmalschutz stehende Gebäude und historische Anlagen im Land Brandenburg sind zum Tag des offenen Denkmals am 11. September 2016 für Besucher zugänglich. Darunter sind viele Kirchen, Museumsgebäude und Schlösser, aber auch alte Fabrikgebäude, einige Handwerksbetriebe und archäologische Stätten in allen Brandenburger Landkreisen. Viele von ihnen stehen Neugierigen sonst gar nicht oder nur teilweise offen.

Ziel des Denkmaltags ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. In diesem Sinne klären Historiker, Denkmalpfleger, Archäologen, Restauratoren und Handwerker die Besucher in fachkundigen Führungen über die geschützten Bauten auf. Außerdem gewähren sie vor Ort Einblicke in ihre Arbeit.

Tag des offenen Denkmals 2016 in Brandenburg

Der Tag des offenen Denkmals 2016 steht unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten". In Brandenburg wird er in der Persiuskirche in Brügge im Landkreis Prignitz eröffnet, die in diesem Jahr 150 Jahre alt wird. Allein in Potsdam machen 50 Denkmäler mit. Aber auch im Rest von Brandenburg zwischen Uckermark und dem Kreis Elbe-Elster, der Prignitz und Frankfurt an der Oder bieten Denkmäler den Besuchern interessante Einblicke.