Schöller Festspiele in Neustadt (Dosse)

Der historische Schlosspark in Kampehl bei Neustadt an der Dosse bildet die Kulisse für das Prignitz-Ruppiner Komödienfestival Schöller Festspiele.

Das Komödienfestival "Schöller Festspiele" kehrt an seinen Ursprungsort zurück: Nach Kampehl bei Neustadt an der Dosse. Im August 2017 werden im historischen Schlosspark zu Kampehl verschiedene Theaterstücke aufgeführt. An einigen anderen Orten in der Region bringt die Theatergruppe teatro mobile die Besucher zum Lachen.