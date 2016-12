Wiebke Dürholt/Schöller Festspiele

Schöller Festspiele in Neustadt (Dosse)

11. bis 20. August 2017

Der historische Schlosspark in Kampehl bei Neustadt an der Dosse bildet die Kulisse für das Prignitz-Ruppiner Komödienfestival Schöller Festspiele.

Das Komödienfestival "Schöller Festspiele" kehrt an seinen Ursprungsort zurück: Nach Kampehl bei Neustadt an der Dosse. Im August 2017 werden im historischen Schlosspark zu Kampehl verschiedene Theaterstücke aufgeführt. An einigen anderen Orten in der Region bringt die Theatergruppe teatro mobile die Besucher zum Lachen.

"Pension Schöller" und andere Theaterklassiker Namensgeber für das Festival ist der Komödienklassiker "Pension Schöller" aus dem Jahr 1890, deren Hauptfigur Philipp Klapproth aus dem nahegelegenen Kyritz kommt. Klapproth, Gutsbesitzer aus Kyritz, will die Insassen einer Irrenanstalt hautnah erleben. Sein Neffe hat eine Idee: Er schickt ihn in die "Pension Schöller" zu einem Gesellschaftsabend und gibt die Pensionsgäste als Verrückte aus.

Teatro mobile Innerhalb der Woche ist die mobile Theatergruppe "teatro mobile" in Neustadt und Umgebung unterwegs und zeigt dort ihre Kunst. Gespielt wird auf den Marktplätzen in Kyritz und Wusterhausen sowie in Gumtow vor dem Schloss Demerthin.

Rahmenprogramm der Schöller Festspiele Die Sonntage stehen mit Puppentheater und Kinderprogramm im Zeichen der Familie. Zur Langen Schöller-Nacht werden regionale Köstlichkeiten serviert. Außerdem gibt es eine Feuershow sowie Musik und Tanz bis in den Morgen. Besucher, die vor oder nach den Theateraufführungen etwas mehr Zeit haben, können eine Kutschfahrt durch die Neustädter Gestüte südwestlich von Neustadt unternehmen oder das Renaissanceschloss Demerthin, das Wegemuseum Wusterhausen und den historischen Stadtkern von Kyritz besichtigen.

Informationen für Besucher Die Schöller Festspiele 2017 finden im historischen Schlosspark zu Kampehl nordöstlich von Neustadt statt. Neustadt liegt an der B 102 sowie an der Bahnlinie Berlin-Wittenberge (Regionalexpress RE 4). Tipp: Unweit des Spielorts kann die Mumie des Ritter Kahlbutz besichtigt werden. Die Gruft mit der Mumie befindet sich in der Kampehler Dorfkirche.

Quelle: Amt Neustadt (Dosse)/Berlin.de