Pilgerfest in Bad Wilsnack

19. August 2017

Mit einem Pilgerfest mit Kulturprogramm und Mittelaltermarkt knüpft Bad Wilsnack an seine Geschichte als Wallfahrtsort an.

Das traditionelle Pilgerfest im August in Bad Wilsnack erinnert an die mittelalterliche Wallfahrt zum Wilsnacker Wunderblut von 1383 bis 1552. Das Wunderblut, drei Hostien mit Blutstropfen, sind zwar nicht mehr erhalten. Wer die Reise in das Prignitzstädtchen trotzdem auf sich nimmt, kommt stattdessen in den Genuss eines Programms mit Konzert, Theateraufführung und Mittelaltermarkt.

Programm für das Pilgerfest in Bad Wilsnack Das Pilgerfest wird am Samstag um 10 Uhr mit einer etwa sieben Kilometer langen Pilgerwanderung von der Plattenburg zur Wunderblutkirche im Zentrum von Bad Wilsnack begonnen. Um 11 Uhr beginnt dort das Fest mit der Markteröffnung. Um 16 Uhr versetzt eine Theateraufführung die die Besucher in die frühere Zeit zurück. Abendlicher Höhepunkt des Festes ist ein klassisches Konzert um 18 Uhr in der in der Kirche.

Geschichte von Bad Wilsnack als Wallfahrtsort Im Mittelalter war der heutige Kurort Bad Wilsnack die berühmteste Pilgerstätte Nordeuropas und genauso bekannt wie Santiago de Compostela in Spanien. Der Wunderblutlegende zufolge wurden hier im Jahr 1383 nach einem Kirchenbrand drei unversehrte, blutbefleckte Hostien gefunden. Hunderttausende Menschen strömten in den folgenden 150 Jahren bis zur Reformation zu diesem heiligen Ort. Der Schrein, in dem die Hostien einst aufbewahrt wurden, ist bis heute in der Wunderblutkirche zu sehen.



Tipp: Von Berlin bis nach Bad Wilsnack ist ein ausgeschilderter Pilgerweg vorhanden. Wer die Strecke wandert, legt etwa 130 Kilometer zurück.





Quelle: Berlin.de/Tourismusverband Prignitz e.V.