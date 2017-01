Beim Spreewälder Gurkentag in Golßen wird dem bekanntesten Produkt der Region ein ganzes Fest mit Markt, Folklore und Kulturprogramm gewidmet.

Am 12. und 13. August präsentiert sich die Reiseregion Spreewald beim Spreewälder Gurkentag in Golßen. Händler aus der gesamten Spreewaldregion und Brandenburg kommen aus diesem Anlass in den Ort, um auf dem Erlebnismarkt an über hundert Ständen Spreewaldgurken in verschiedenen Geschmacksrichtungen und viele weitere Spezialitäten anzubieten.