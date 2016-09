Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal

Im Herbst rasten tausende Kraniche im Nationapark Unteres Odertal. Während der Kranichwoche kann man die Vögel des Glücks gut beobachten und bei zahlreichen Veranstaltungen mehr über sie erfahren.

Stadtfest am Kranichbrunnen und Kranichfest

Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2016 ab 10 Uhr wird rund um den Kranichbrunnen am Gartzer Marktplatz ein Stadtfest gefeiert. Programmhöhepunkte sind der deutsch-polnische Nationalparklauf und der Kranichrufer-Wettbewerb. Am 8. Oktober steigt auf dem Dorotheenhof in Mescherin nordöstlich von Gartz ab 11 Uhr ein Kranichfest mit Lagerfeuer, regionalen Produkten, Kremserfahrten und Bildervortrag.