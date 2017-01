Ostern in Brandenburg: Tipps & Tickets

Osterbrunch in Bad Saarow

Tanz in den Frühling in Bad Saarow am Scharmützelsee: Am Ostersonntag (16. April 2017) wird im Theater am See ein großer Osterbrunch serviert, ein DJ legt anschließend Tanzmusik auf. Bei Sonnenschein geht's danach zum Spaziergang an den Scharmützelsee, bei Schlechtwetter kann man in der großen Saarow-Therme entspannen.