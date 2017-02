dpa

Klassik-Konzertreihe in Neuruppin

05. Februar bis 19. November 2017

In der eindrucksvollen Pfarrkirche und an anderen Orten in Neuruppin werden bei der Klassik-Konzert-Reihe hochkarätige Konzerte geboten.

Der Musikverein Neuruppin veranstaltet seit mehreren Jahren eine Klassik-Reihe mit Kammermusik und Sinfoniekonzerten des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt. Daneben stehen Kammermusik- und Klavierabende mit Künstlern aus aller Welt auf dem Spielplan. Die Sinfoniekonzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters finden im Frühjahr und im Herbst statt. Musiziert wird in der Neuruppiner Pfarrkirche (Kulturkirche), im Schlossgarten und an weiteren Veranstaltungsorten in der Fontanestadt.

Klassik-Konzert-Reihe Neuruppin 2017

Sonntag, 05. Februar 2017 Kammerkonzert Violine, Bratsche und Klavier

Wann: 17 Uhr

Wo: Foyer Sparkasse OPR, Neuruppin, Fontaneplatz 1

Eintritt: 17 Euro; Schüler und Studenten 5 Euro

Programm: Johannes Brahms - Sonate von op. 120 Nr. 1 für Viola und Klavier; W. A. Mozart - Duo in G KV 423 für Violine und Viola; W. A. Mozart - Duo in B KV 424 für Violine und Viola; L. v. Beethoven - "Kreutzer" Sonate, A-Dur op. 47





Sonntag, 12. März 2017 Sinfoniekonzert Staatsorchester und Maria Radutu

Wann: 17 Uhr

Wo: Kulturkirche Neuruppin

Eintritt: 18,50/25/34 Euro; Ermäßigungen für Schüler

Programm: Klavierkonzert C-Dur 467 von Wolfang A. Mozart; 3. Sinfonie a-Moll op.56 (Schottische) von Felix Mendelssohn Bartoldy (Dirigent: Takao Ukigaya)





Sonntag, 30. April 2017 Klavierabend mit Ingo Dannhorn

Wann: 17 Uhr

Wo: Festsaal Ruppiner Kliniken Neuruppin

Eintritt: 17 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro

Programm: J. S. Bach - Chaconne aus Partita II; L. v. Beethoven - Klaviersonate Nr. 32; König Georg V. von Hannover - 4 Lieder ohne Worte; F. Chopin - Andante spianato e grande polonaise brillante op. 22





Sonntag, 24. September 2017 Kammerkonzert Bläseroktett

Wann: 17 Uhr

Wo: Schlossgarten Neuruppin

Eintritt: 17 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro

Programm: J. Haydn - Feldparthie B-Dur; J. N. Hummel - Oktett-Parthia Es-Dur; Arien aus Opern von W. A. Mozart "Die Hochzeit des Figaro", "Die Zauberflöte", "Die Entführung aus dem Serail"





Sonntag, 22. Oktober 2017 Violinen- und Klavierabend

Wann: 17 Uhr

Wo: Altes Gymasium Neuruppin

Eintritt: 17 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro

Musiker: Barennie Moon (Violine), Miyuki Motoi (Klavier)





Sonntag, 19. November 2017 Sinfoniekonzert Staatsorchester

Wann: 17 Uhr

Wo: Kulturkirche Neuruppin

Eintritt: 18,50/25/34 Euro; Ermäßigungen für Schüler

Programm: Chopins Klavierkonzert mit Orchester Nr. 2 f-Moll; 4. Sinfonie von Beethoven (Dirigent: Takao Ukigaya)





