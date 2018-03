Brandenburg mit Tourismus-Boom: Wasser und Fontane im Fokus

Der Tourismus in Brandenburg ist weiter auf Rekordkurs - doch es gibt auch Schattenseiten. Die Branche setzt jetzt auf die Reisemesse ITB.

Potsdam (dpa/bb) - Der Tourismus im Land Brandenburg setzt seinen Aufwärtskurs langsam, aber stetig fort. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der registrierten Gästeübernachtungen um 1,6 Prozent auf die neue Rekordmarke von 13,1 Millionen, wie Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Die Gästezahl kletterte zugleich um 2,5 Prozent auf 4,9 Millionen.

Große Hoffnungen setzt die Tourismusbranche jetzt auf die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin. Unter dem Dach der Marketinggesellschaft TMB werden sich 35 Aussteller in der Halle 12 präsentieren, wie die Gesellschaft mitteilte. Einer der Schwerpunkte ist dieses Jahr der boomende Wassertourismus, der zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern angekurbelt werden soll. Laut einer Untersuchung geben 39 Prozent der Brandenburg-Urlauber an, dass Aktivitäten auf und am Wasser bei ihrem Urlaub die größte Rolle spielten.