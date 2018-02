Ausflüge im Frühjahr: Malen, Konzerte und Wein-Verkostung

Das Frühjahr ist nicht mehr fern. Es ist also Zeit, sich Gedanken über die ersten Ausflüge bei schönem Wetter zu machen. Hier sind drei Reisetipps.

Unter freiem Himmel malen können Hobbykünstler vom 6. bis zum 13. Mai an der Ostsee - genauer beim « Plein Air Kunstfestival» in Kühlungsborn. In diesem Rahmen bieten Dozenten zahlreiche Workshops zu unterschiedlichen Stilen an. Das Naturerlebnis, die Kreativität sowie die Kunst stehen dabei im Vordergrund, informiert der Tourismusverband Ostseebad Kühlungsborn. Hobbykünstler können die Ostsee, die Landschaften rund um die Ostseebäder Kühlungsborn, Heiligendamm oder Bad Doberan sowie die Architektur der Bäder auf das Papier oder die Leinwand bringen. Um eine Anmeldung vorab wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.