Nach «Xavier»: Wald Grumsin gefährlich für Spaziergänger

Wegen Sturmschäden durch «Xavier» ist der Unesco-Weltnaturerbe-Wald Grumsin weiter für Spaziergänger gefährlich. Viele Bäume hingen in Schräglage und könnten jederzeit umfallen, teilte das Umweltministerium Brandenburg am Freitag mit. Beschädigte Äste könnten abbrechen. Von Spaziergängen in dem Buchenwald werde für den gesamten Herbst dringend abgeraten. Der Wald sei wegen einer Anhöhe dem Sturm besonders ausgesetzt gewesen. Der Wind habe Schneisen in den zuvor dichten Buchenwald geschlagen. Teilflächen seien nicht mehr zugänglich. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht zu überschauen, so das Ministerium.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa