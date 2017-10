dpa

Gerber: Bund muss mehr für Wassertourismus tun

Templin (dpa/bb) - Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) hat vom Bund als Eigentümer vieler Wasserstraßen im Land mehr Engagement für den Tourismus gefordert. «Wir brauchen Klarheit über die Rahmenbedingungen. Es darf nicht noch eine Legislaturperiode in einem Bundesverkehrsministerium darüber nachgedacht werden, wie man zukünftig die Wasserstraßen einordnen will. Der Eigentümer Bund hat hier Verantwortung - und die muss er erfüllen», sagte Gerber am Mittwoch beim Brandenburgischen Tourismustag in Templin.

Wasser sei ein Alleinstellungsmerkmal der Region. Bislang habe der Bund bei der Entwicklung des Bundesverkehrswegeplans nur auf den Gütertransport per Schiff geschaut, nicht aber auf den Wassertourismus und die davon abhängigen Arbeitsplätze.

