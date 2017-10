dpa

Landtagspräsidentin: Auch nach Brexit Kontakte vertiefen

Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark sieht in der Präsentation des Landes in London eine Chance, auch nach dem Brexitvotum die Kontakte zwischen Brandenburg und Großbritannien zu vertiefen. «Freundschaftliche Kontakte mit Großbritannien sind wichtig für Brandenburg und auch für den europäischen Prozess», erklärte Stark am Mittwoch in einer Mitteilung. Von Donnerstag an präsentiert sich das Land in Großbritannien, auch Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und weitere Vertreter des Landes sind vor Ort. Geplant sind Gespräche zu Tourismus und Wirtschaft, aber auch eine Vorstellung des Filmorchesters Babelsberg steht auf dem Programm.

