Britin wirbt in London für Wahlheimat Brandenburg

Unter dem Motto «Brandenburg - Just my cup of tea!» präsentiert sich das Land Brandenburg in der ersten Oktoberwoche in Großbritannien. Aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit stellt es sich zum zweiten Mal in London vor. Höhepunkte sind der Empfang des deutschen Botschafters und des Brandenburger Ministerpräsidenten am 5. Oktober sowie ein Film-Live-Konzert des Deutschen Filmorchesters Babelsberg am 6. Oktober. Das Reiseland Brandenburg steht am 6. Oktober im Mittelpunkt des Tourismustages für britische Reisejournalisten und -anbieter. Moderiert wird er von der in Joachimsthal (Barnim) lebenden Britin Sarah Phillips.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa