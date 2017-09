dpa

Fernbus-Unfall auf A24: Drei Verletzte und langer Stau

Ein Fernbus-Unfall hat am Sonntagabend zu stundenlangen Staus auf der Autobahn 24 von Berlin nach Hamburg und Rostock geführt. Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen kamen in eine Klinik. Der Bus, der mit 64 Fahrgästen nach Hamburg und Kiel unterwegs war, streifte zwischen Herzsprung und dem Autobahndreieck Wittstock (Kreis Ostprignitz-Ruppin) das Auto eines Fahrers aus Lübeck, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neuruppin sagte.

Danach fuhr der Bus auf ein anderes Auto auf und schob den Wagen rund 500 Meter vor sich her. Anschließend hielt der Busfahrer kurz an, fuhr weiter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus geriet in Schräglage. Mehrere Fahrgäste erlitten Schocks, verletzt wurden sie aber nicht. Der 52 Jahre alte Fahrer des Autos, auf das der Bus aufgefahren war, und seine Beifahrerin kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt. Auf der viel befahrenen Autobahn entstand über mehr als vier Stunden ein Stau von mindestens 20 Kilometern, sagte die Polizeisprecherin.

Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer nicht fahrtüchtig gewesen sei und unter Medikamenteneinfluss gestanden habe. Die Entnahme einer Blutprobe sei angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Quelle: dpa