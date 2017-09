Bus-Unfall in Brandenburg: Fahrer wohl nicht fahrtüchtig

Auf der A 24 stößt ein Reisebus beim Überholen mit zwei Autos zusammen, schiebt eines davon 300 Meter vor sich her. Der Fahrer war wohl nicht fahrtüchtig.

Wittstock (dpa) - Ein Unfall eines Reisebusses mit zwei Autos auf der A 24 in Brandenburg ist glimpflich verlaufen. Zwei Insassen eines Pkws seien schwer verletzt worden, einige der etwa 70 Passagiere des Busses hätten einen Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer nicht fahrtüchtig gewesen sei und unter Medikamenteneinfluss gestanden habe, eine Blutprobe sei angeordnet. Der Bus war auf dem Weg von Berlin nach Hamburg. Die mehrstündige Sperrung der Autobahn wurde am Abend aufgehoben.