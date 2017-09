Brandenburg zeigt sich in London

Brandenburg buhlt regelmäßig um Touristen und Investoren - nun ist zum Jahrestag der Einheit eine Präsentation in London geplant. Das Land will dabei selbstbewusst alleine auftreten - ohne Berlin.

Potsdam (dpa/bb) - Das Land Brandenburg will sich zum Tag der Einheit Anfang Oktober in London präsentieren. Großbritannien sei einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Brandenburgs, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Die Planungen für die Präsentation seien bereits älter als der Brexit. Angesichts des anstehenden Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union sei es aber gerade wichtig, weiterhin gute Beziehungen zu pflegen und die negativen Folgen möglichst gering zu halten.

«Wir wollen zeigen, was Brandenburg seit der Wende erreicht hat. Wir wollen ebenfalls dafür sorgen, dass die reisefreudigen Briten noch neugieriger werden auf das Kultur- und Reiseland Brandenburg», sagte Woidke. Geplant sind vom 4. bis zum 6. Oktober Präsentationen, Unternehmergespräche und eine Reihe von Kulturveranstaltungen. Brandenburg wirbt in der Regel alle zwei Jahre zum Tag der Deutschen Einheit im Ausland. In London war Brandenburg zuletzt 2006 präsent. 2008 gab es Veranstaltungen in Warschau, 2011 in Zagreb und 2013 in Den Haag.