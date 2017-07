dpa

Prenzlau: Mit Campingplatz Übernachtungszahlen verdoppeln

Prenzlau baut sich für sechs Millionen Euro einen eigenen Campingplatz und will mit diesem Schritt die Übernachtungszahlen verdoppeln. Die Stadtverordnetenversammlung votierte nun für den Vorstoß von Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos). «Die kommunalen Betriebe - Stadtwerke und Wohnbau - gründen jetzt eine Betreibergesellschaft», erklärte er am Freitag. Bis spätestens 2020 sollen die ersten Camper den neuen Platz am Unteruckersee nutzen können, unterstrich Sommer. Aktuell verzeichnet die uckermärkische Stadt jährlich 30 000 Übernachtungen.

Zuvor seien verschiedene Versuche gescheitert, in privater Trägerschaft den Campingplatz zu errichten. Potenzielle Betreiber konnten nach Sommers Angaben die hohe Investitionssumme nicht aufbringen. Für das Projekt liege seit den 1990er Jahren bereits eine Machbarkeitsstudie des Brandenburger Wirtschaftsministerium vor. Es gebe sogar einen Bebauungsplan.

Letzte Änderung: Freitag, 14. Juli 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa