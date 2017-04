Wilde Tulpen sind Besuchermagnet am Kloster Neuzelle

Nicht nur wegen des barocken Klosterareals zieht es Touristen nach Neuzelle (Oder-Spree) - derzeit sind es auch wildwachsende Tulpen im Klostergarten. Es gibt immer mehr Besucher, die wegen dieses seltenen Anblicks anreisen, wie Gärtnermeister Ralf Mainz sagt. Die Tulpe verbreite sich zunehmend im Garten seit das Areal vor Jahren saniert wurde.

Wilde Tulpen stehen in Deutschland seit Jahrzehnten unter besonderem Schutz, wie das Bundesamt für Naturschutz mitteilt. Sie sind vom Rückgang bedroht. Heimisch sei die Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris) in Deutschland nicht, vor Jahrhunderten sei sie hierher mitgebracht worden. Vorkommen gebe es heute neben Brandenburg zum Beispiel auch in Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.