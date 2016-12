Gastgewerbe beklagt lahmes Internet

Hochauflösende Videos übers Internet können nicht überall in Brandenburg problemlos angeschaut werden. Oft sind die Leitungen zu schwach.

Potsdam (dpa/bb) - Das Brandenburger Gastgewerbe ist unzufrieden mit der Internetversorgung im Land. Viele Gäste erkundigten sich am Ferienort nach Aktivitäten, wollen Mails lesen und Fotos versenden, betonte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK), Beate Fernengel, am Freitag in einer Mitteilung. Dafür werde eine gute Internetverbindung benötigt. «Leider ist diese nicht überall verfügbar», sagte sie.