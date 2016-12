dpa

Schlamm auf Wiesen sprühen: Spreewald-Projekt läuft weiter

Ausgebaggerter Schlamm aus Wasserwegen im Spreewald soll auch weiterhin in einem Pilotprojekt auf Wiesen gesprüht werden. Wie das Umweltministerium am Freitag auf Grundlage von Gutachten mitteilte, ist das Verfahren grundsätzlich geeignet und soll deshalb auch im nächsten Jahr an weiteren Stellen angewendet werden. Schlamm ist an vielen Stellen des Wassernetzes im Spreewald für Kahnfährleute ein Hindernis. Das Land Brandenburg startete deshalb im Sommer 2015 das Pilotprojekt, bei dem ausgebaggerter Schlamm auf umliegende Wiesen gesprüht wurde. 2017 sollen unter anderem Gräben im Umkreis von Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) auf diese Weise vom Schlamm befreit werden. Spreewald-Fließe drohen mit den Jahren zu verschlammen. Das birgt Probleme für den Hochwasserschutz, aber auch für den Tourismus.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Dezember 2016 07:40 Uhr

Quelle: dpa