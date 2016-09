Freilichtmuseen und Naturschutzgebiete sind gefragt

Bei Besuchern in Brandenburg sind Freilichtmuseen zunehmend beliebt. Bis Ende Juli verzeichneten die Museen und Schaubergwerke gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Besucherplus von 12,3 Prozent, wie aus dem am Mittwoch in Joachimsthal (Barnim) vorgestellten Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes hervorgeht.

Starken Zuwachs verzeichneten auch die Natur-Infozentren (+8,8 Prozent) sowie Burgen und Schlösser (+4,6 Prozent). Insgesamt kamen knapp 5 Prozent mehr Gäste in die Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Im ersten Halbjahr strömten 2,1 Millionen Besucher ins Land, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 3,1 Prozent bedeutet. Insgesamt werde der Tourismus in Brandenburg von einer stabilen Nachfrage von Gästen aus Deutschland getragen, berichteten die Experten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 12:30 Uhr

Quelle: dpa