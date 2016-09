dpa

Expertenrat: Digitalisierung als Chance nutzen

Die Übernachtungszahlen steigen. Das bedeutet aber keineswegs, dass sich Brandenburgs Tourismusbetriebe auf den Lorbeeren auszuruhen können. Fürs Wachstum sind weitere Ideen gefragt.

Joachimsthal (dpa/bb) - Tourismusbetriebe in Brandenburg müssen aus Expertensicht den digitalen Wandel als Chance für ihren Erfolg begreifen. Trotz des oft engen wirtschaftlichen Spielraums sollte er genutzt werden, sagte der Geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Ermrich, am Mittwoch in Joachimsthal (Barnim). Dort wurde des jährliche Tourismusbarometer vorgestellt.

Digitalisierung helfe zum einen, betriebsinterne Prozesse effizienter zu gestalten und Ressourcen zu sparen. Zudem könnten dem Urlauber individuellere Angebote unterbreitet werden. «Service für Gäste beginnt nicht erst bei der Ankunft, sondern bereits bei der Planung der Reise», betonte Ermrich.

Laut Tourismusbarometer sehen 77 Prozent der ostdeutschen Firmen die Vorteile der Digitalisierung, aber jeder fünfte fühle sich unzureichend vorbereitet. Kein einziger sehe sich überdies so gut gerüstet, dass er den digitalen Wandel mit den bestehenden Ressourcen bewältigen könnte. In Brandenburg ist der Anteil derer, die in dieser Frage keine Strategie haben, mit 37 Prozent am höchsten.

Im ersten Halbjahr kamen 2,1 Millionen Besucher ins Land, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 3,1 Prozent bedeutet. Insgesamt werde der Tourismus in Brandenburg von einer stabilen Nachfrage von Gästen aus Deutschland getragen, hieß es.

Bei Besuchern sind Freilichtmuseen zunehmend beliebt: Bis Ende Juli verzeichneten die Museen und Schaubergwerke gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Besucherplus von 12,3 Prozent. Großen Zuwachs meldeten auch die Natur-Infozentren (+8,8 Prozent) sowie Burgen und Schlösser (+4,6 Prozent). Insgesamt kamen knapp 5 Prozent mehr Gäste in die Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

