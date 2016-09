dpa

Experten empfehlen Tourismus-Regionen mehr Online-Service

Bei der Digitalisierung sehen Experten in der ostdeutschen Tourismusbranche noch Nachholbedarf, Brandenburg liegt demnach im Mittelfeld. Das jährliche Sparkassen-Tourismusbarometer stellt heute auf einer Pressekonferenz in Joachimsthal (Barnim) Trends und Entwicklungen vor. Nach ersten Erkenntnissen können sich die Betriebe in den ostdeutschen Tourismusregionen gut behaupten. Jedoch müssten sie auf nationale und internationale Konkurrenz reagieren, wird empfohlen. Anbietern wird geraten, mehr an einem Strang zu ziehen.

Zunehmend informieren sich Urlauber vor und während ihrer Reise über Angebote in der Region im Internet, so die Erfahrungen. Ohne Mühen wollten sie ihr persönliches Programm zusammenstellen, Öffnungszeiten von Sehenswürdigkeiten erfahren, sich über das Programm von Kultureinrichtungen informieren oder Plätze im Restaurant bestellen.

