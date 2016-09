Senftenberg ist nun «Staatlich anerkannter Erholungsort»

Senftenberg ist jetzt «Staatlich anerkannter Erholungsort». Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) verlieh das Prädikat am Freitag. Senftenberg ist damit der 16. staatlich anerkannte Erholungsort in Brandenburg. «Mit der Auszeichnung würdigt das Land die langjährigen Anstrengungen Senftenbergs um ein hochwertiges und umfassendes touristisches Angebot», hob der Minister hervor.

Bereits seit 1973 gibt es an dem ersten gefluteten Tagebaurestloch in Senftenberg Badestrände. Seit den 1990er Jahren wurde laut Gerbers Ausführungen kontinuierlich ein touristisches Angebot erarbeitet. «Senftenberg hat einige Zeit gebraucht, um das Potenzial des Sees für sich richtig zu entdecken.» Dank dem vor drei Jahren eröffneten Hafen sei es nun «eine richtige «Stadt am See»».