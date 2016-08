Premnitz im Havelland hat sich vom einstigen Chemie-Standort zu einer idyllischen Kleinstadt gewandelt. Besucher treffen im Ort auf eigenartige Bauwerke und Skulpturen.

Premnitz liegt rund 90 Kilometer westlich von Berlin im Havelland in Brandenburg. Die an den Ufern der Havel gelegene Stadt gründete sich einst als Fischerdorf, in der DDR war Premnitz bis 1989 ein wichtiger Standort der Chemieindustrie, unter anderem mit einer großen Viskosefabrik.

Premnitzer Stadtzentrum

Seit der Wende hat sich nicht nur die Industrie gewandelt, auch das gesamte Stadtzentrum wurde in den 1990er Jahren umgebaut und saniert. Das Stadtbild ist von Wohn-und Geschäftshäusern im märkischen Stil geprägt. Am Markplatz steht ein Brunnen mit der Skulptur "Marktweiber" des Rathenower Künstlers Jürgen Roth (1944-2008). Schon von Weitem können Besucher und Bewohner auch die über sechs Meter hohe Edelstahl-Skulptur "Galiarde am Ufer" an der Haveluferpromenade sehen, die ebenfalls von Roth geschaffen wurde.