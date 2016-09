Sprembergs idyllische Lage in der Niederlausitz und die schöne Innenstadt lohnen einen Besuch im Sommer - und noch mehr im Winter. Zudem kann man hier noch eine seltene Sprache hören.

Während der industriellen Revolution exportierte Spremberg Tücher und Wollstoffe in alle Welt, fünf Bahnhöfe gab es hier einst. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Braunkohleflöze entdeckt. Die gigantischen Krater, die Abraumbagger in der Umgebung in die Erde rissen, wurden später geflutet. Im Sommer wird dort gebadet, im Winter schlittert man über zugefrorene Seen. In einigen renaturierten Gebieten haben sich sogar wieder Wölfe angesiedelt.

Dauerausstellung über den Schriftsteller Erwin Strittmatter dpa

Sehenswürdigkeiten in Spremberg

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Spremberg zählt das mittelalterliche Schloss, das sich eierschalfarben an einem kleinen Park mit Schwanenteich erhebt. In der Sumpfburg residierte Anfang des 18. Jahrhunderts Heinrich von Sachsen-Merseburg, heute ist dort das Niederlausitzer Heidemuseum untergebracht. Eine Dauerausstellung informiert über den berühmtesten Sohn der Stadt, den Schriftsteller Erwin Strittmatter. In der DDR zählte Strittmatter wegen seiner Nazi-Vergangenheit zu den umstrittensten Autoren. Strittmatter wurde in Spremberg geboren und wuchs dort auf, seine Mutter war Sorbin. Seine Trilogie "Der Laden" widmete er der Region. Unter anderem thematisierte er in diesem autobiografischen Werk die Diskriminierung der sorbischen Minderheit.