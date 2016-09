Beeskow und Burg Beeskow

Beeskow mit seinem historischen, zum Teil mittelalterlichen Stadtkern wird von der liebevoll restaurierten Stadtmauer mit seinen sechs Türmen geschützt.

Beeskow liegt etwa 80 Kilometer südöstlich von Berlin und wird auch "Tor zur Niederlausitz" genannt. Bekannt ist der Ort vor allem für die hübsche historische Altstadt mit der trutzigen Burg aus dem 13. Jahrhundert direkt an der Spree und der gut erhaltenen Stadtmauer.

Burg Beeskow

Die Burg in Beeskow wurde bereits im Jahr 1272 das erste Mal urkundlich erwähnt und gehört zu einer von vier Wasserburgen im Gebiet zwischen Schwieloch- und Scharmützelsee. Heute sind in der Burg ein Bildungs-, Kultur- und Musikschulzentrum sowie ein Regionalmuseum und das Depot des Kunstarchivs der DDR untergebracht. Der Bergfried der Burg hat eine Aussichtsplattform in 27 Metern Höhe und bietet einen Rundumblick auf die Spreelandschaft.