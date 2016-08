Ravensbrück: Gedenkstätte Frauenkonzentrationslager

Das Konzentrationslager Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Eine Dauerausstellung informiert über seine Geschichte.

Rund 90 Kilometer nördlich von Berlin, ganz in der Nähe des ehemaligen Luftkurorts Fürstenberg, wurde im Jahre 1939 das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück errichtet. Bereits kurz nach der Eröffnung des Lagers Anfang Mai wurden rund 1000 Frauen aus dem KZ Lichtenburg nach Ravensbrück verlegt und mussten unter Zwang das Lager weiter ausbauen.



In den Folgejahren wurde das Konzentrationslager stetig erweitert. So entstand im April 1941 in unmittelbarer Nachbarschaft ein kleineres Männerlager und ein Jahr später das für jüngere Frauen und Mädchen vorgesehene "Jugendschutzlager Uckermark".



Zwischen 1939-1945 sind etwa 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.000 weibliche Jugendliche aus über 40 Nationen im KZ Ravensbrück registriert worden. Untersuchungen aus dem Jahre 2008 gehen mittlerweile von rund 28.000 Opfern aus, wobei hier die Opfer der Todesmärsche nicht mit eingerechnet sind.