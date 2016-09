Fürstenberg / Havel

Rund 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt das Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte: die Wasserstadt Fürstenberg.

Der historische Stadtkern der Wasserstadt Fürstenberg, das barocke Schloss, das jährlich stattfindende "Brandenburger Wasserfest", die Stadtkirche und die Quartiere am Wasser ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. Dabei ist Fürstenberg gar nicht so groß: Knapp 6000 Einwohner zählt der Ort. Dass die Touristen trotzdem kommen, liegt auch an der hübschen und wasserreichen Umgebung.