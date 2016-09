Werder (Havel)

Blütenstadt und Obstkammer: Werder ist bekannt für sein Obst und das damit verbundene Baumblütenfest.

Werder liegt unmittelbar südwestlich vor Potsdam und Berlin im wasserreichen Havelland. Die Altstadt befindet sich auf einer Insel in der hier recht breiten Havel. Werder wird außerdem von Schwielowsee, Glindower See, Großem Plessower See und Großem Zernsee flankiert.

Ansegeln auf der Havel. Traditionelle Saisoneröffnung des Segelsportes Werder TMB-Fotoarchiv/Boettcher

Wassersport und Badestrand

Durch seine Lage an Havel und den Havelseen ist Werder ein hervorragender Ort für jegliche Formen des Wassersports: Segeln, Motorboot fahren, Wasserski, Paragliding und Windsurfen. Des Weiteren gibt es regelmäßige Regatten und Wassersportevents. Öffentliche Badestellen befinden sich im Strandbad Werder am Großen Plessower See und im Strandbad Glindow am Glindower See.