Bad Belzig und Burg Eisenhardt

Historischer Altstadtkern, Burg und Therme: Wellness und Geschichte verbinden sich im Solekurort Bad Belzig.

Die historische Altstadt des mehr als 1000 Jahre alten einstigen Ackerbürgerstädtchens bezaubert mit verwinkelten Gässchen und restaurierten Bürger- und Fachwerkhäusern. Sehenswert sind das Reißiger-Haus, Geburtsort des Komponisten Carl Gottlieb Reißiger und die spätromanische Feldsteinkirche St. Marien mit einer wertvollen Papeniusorgel. Verschiedenste Stadtführungen bieten einen umfassenden Einblick in die wechselvolle Geschichte des Kurortes.

Jodhaltiges Thermalwasser aus einer tiefen Quelle

Das "Bad" trägt Belzig erst seit Dezember 2009 im Namen. Seitdem ist der Ort staatlich anerkanntes Thermal-Soleheilbad und darf sich auch offiziell so nennen. Das jodhaltige Thermalwasser, das aus einer 775 Meter tiefen Quelle stammt, wird in der Steintherme Belzig angewendet. Die beiden halbrunden Gebäudeteile der Therme erinnern an einen riesigen aufgeschnittenen Findling.