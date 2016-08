Im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, einst Wohnort des Dichterpaares von Arnim, wird heute wieder der geistige Austausch gepflegt.

Das Schloss der von Arnims

Schon zu Lebzeiten des berühmten Dichterpaars Ludwig Achim und Bettina von Arnim, einst Hausherren von Schloss Wiepersdorf, zog das romantische Schloss Künstler und Literaten an. Die heutige Nutzung als Künstlerhaus knüpft an diese Tradition des geistigen Austauschs und der kulturellen Begegnung an.