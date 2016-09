In der näheren Umgebung des tiefsten und klarsten Sees Brandenburgs kann man wunderbar wandern.

Stechlinsee: Exzellente Wasserqualität

Weit bekannt ist der See spätestens seit Fontanes Roman "Der Stechlin". Er ist einer der klarsten und tiefsten Seen Brandenburgs. Die Sichttiefe beträgt bis zu 11 Meter. Schon im Jahr 1938 wurde das Terrain unter Naturschutz gestellt. Wer die Gebote zum Schutz des Sees achtet, kann an den flachen Stränden baden, Boot fahren, tauchen und am Seeufer entlangwandern. Beim Fischer, nicht weit von Neuglobsow am südöstlichen Ufer des Stechlinsees, gibt es fangfrischen und geräucherten Fisch. Eine Spezialität der Gegend ist die kleine Maräne.