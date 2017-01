Fürst-Pückler-Park und Schloss Bad Muskau

Der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau mit seinen weitläufigen Wiesen, pittoresken Teichen und einzigartigen Bauten gehört zum Weltkulturerbe.

Auf über 830 Hektar Fläche erstreckt sich der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau nach englischem Vorbild beiderseits der Neiße. Was wie natürlich gegeben und gewachsen scheint, ist bis ins Detail geplant - ein Gartenkunstwerk von Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Der Standesherr gestaltete den Landschaftspark zwischen 1815 und 1845. Im Jahr 2004 wurde die Anlage von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Schloss Muskau im Fürst-Pückler-Park

In Schloss Muskau am südwestlichen Ende des Parks vermittelt die Dauerausstellung "Pückler! Pückler? Einfach nicht zu fassen!" den Besuchern das Wirken des Fürsten von Pückler-Muskau. Zwei Turmkuppeln krönen das Schloss, vom Südwestturm können Besucher aus 35 Metern Höhe einen weiten Blick in den Park genießen. Der barocke Bau wurde von Pücklers Nachfolgern im Stil der Neorenaissance verändert und mehrfach umgebaut.