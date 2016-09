Neuhardenberg und Schloss Neuhardenberg

Nach der Wende wurde aus Marxwalde wieder Neuhardenberg und das Schinkel-Schloss etablierte sich als Kulturort.

Die Gemeinde Neuhardenberg besitzt einen kilometerlangen Dorfanger, der sich wie ein Park durch den Ort zieht. Karl Friedrich Schinkel gab dem klassizistischen Schloss und der Kirche, die direkt am Anger stehen, ihr heutiges Aussehen. Der Schlosspark wurde nach Plänen von Peter Joseph Lenné gestaltet. In Schloss, Park und Kirche finden heute regelmäßig Lesungen, Debatten, Ausstellungen, Konzert- und Theateraufführungen statt.

Sozialistische Vergangenheit

Das märkische Kleinod wurde zu DDR-Zeiten als sozialistisches Musterdorf Marxwalde geplant. Auch die Nationale Volksarmee entdeckte den Ort und mehrere Siedlungen entstanden. So lebte hier unter anderem Siegmund Jähn, der erste Deutsche im All. Kultur gab es jedoch schon damals: die "Kulturfesttage der Werktätigen der sozialistischen Landwirtschaft" fanden im damaligen Marxwalde statt. Im Jahr 1990 wurde der Ort wieder in Neuhardenberg zurückbenannt.