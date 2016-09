Oranienburg und Schloss Oranienburg

Oranienburg ist umgeben von Seen, Kanälen, Wiesen und dichten Wäldern. Brühmt ist das Schloss, eine der ältesten Anlagen Brandenburgs.

Die Kreisstadt bietet viele Reize, die sich für einige erst auf den zweiten Blick erschließen. Theodor Fontane jedenfalls zeigte anfangs nur wenig Begeisterung, um dann aber umso mehr von der Stadt angetan zu sein. Offenbar Liebe auf den ersten Blick war es für Louise Henriette von Oranien, die erste Gemahlin des Großen Kurfürsten, die hier an ihre holländische Heimat erinnert wurde.

Sie erhielt die damalige Domäne Bötzow samt einem neu errichteten Wasserschloss zum Geschenk. Die Kurfürstin tat viel für die wirtschaftliche Entwicklung der Gegend und ließ ein Waisenhaus errichten, das noch heute als ein Stück Holland in der Stadt steht. Kein Wunder also, dass der Ort 1652 den Namen Oranienburg erhielt. Ihrer Louise Henriette setzten die Oranienburger vor dem Schloss ein Denkmal.

Schloss Oranienburg

Schloss Oranienburg wurde nach 1651 von Johann Gregor Memhardt, zuvor Baumeister in den Niederlanden, für die Fürstin neu gebaut. Nach dem Willen des am Oranierhof ausgebildeten Kurfürsten Friedrich Wilhelm sollten Holländer die im Dreißigjährigen Krieg entvölkerte Mark aufbauen; und so holte auch Louise Henriette ihre Landsleute nach Brandenburg.