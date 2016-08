Burgenwanderweg Hoher Fläming

Der Burgenwanderweg windet sich auf 147 Kilometern Länge durch die Hügellandschaft des Hohen Flämings. Er kann auch in acht kleineren Etappen erwandert werden.

Der Fläming ist vor allem für seine hügelige, wald- und wiesenreiche Landschaft bekannt. Aber auch Burgen, Schlösser, Gutshäuser und Kirchen prägen das Bild. Erkunden lassen sie sich am besten zu Fuß: Auf einem 147 Kilometer langen Rundwanderweg können Wanderer die Burg Eisenhardt in Bad Belzig, die Burg Rabenstein, das Schloss Wiesenburg mit dem sehenswerten Schlosspark und die ehemalige Bischofsresidenz Burg Ziesar bestaunen.

147 Kilometer in acht Etappen

Für die 147 Kilometer des Burgenwanderwegs werden 37 Stunden reine Wanderzeit veranschlagt. Viele Wanderer teilen sich den Weg in 8 Etappen auf, so dass sie am Tag zwischen 15 und 22 Kilometern zurücklegen können. Die reine Wanderzeit für die einzelnen Etappen liegt je nach Strecke bei vier bis fünfeinhalb Stunden.