Im Lausitzer Seenland entsteht seit den 1970er Jahren durch die Flutung ehemaliger Tagebaue ein Paradies für Wassersportler.

Tourismusverband Niederlausitz, Foto: Nada Quenzel

Paradies für Wassersportler

Auf einigen der Seen kommen die Liebhaber von Motorbooten, Wasser- oder Jetski auf ihre Kosten, aber auch Segler und Surfer - auf so relativ dichtem Raum ein in Deutschland fast einmaliges Nebeneinander. Selbst Wasserwanderer werden hier ein Zuhause finden, wenn in einigen Jahren insgesamt neun Seen im Lausitzer Seenland durch schiffbare Kanäle miteinander verbunden sein werden.