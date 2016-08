Das ehemalige Männerkloster des Zisterzienserordens in Kloster Zinna gibt Einblicke in das Weberhandwerk der Mönche und die Produktion des "Zinnaer Klosterbruders".

Kloster Zinna und der Fläming-Skate

Direkt am Fläming-Skate gelegen, ist Kloster Zinna auch ein toller Ausgangspunkt oder Zwischenstopp für Radfahrer, Inlineskater und Wanderer. Parkplätze sind am Webermuseum, am Ortsausgang Richtung Grüna und direkt am Kloster vorhanden.