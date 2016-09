Das älteste Zisterzienserkloster im Land Brandenburg ist heute Veranstaltungsort und beherbergt ein Museum.

Kloster Lehnin befindet sich zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Die Gemeinde liegt südwestlich von Berlin in der Region Potsdam-Mittelmark.

Rundwege und Badeseen

Lehnin ist Ausgangspunkt für mehrere ausgeschilderte Rad- und Wanderwege in die wald- und feuchtwiesenreiche Umgebung. Außerdem gibt es an vielen der nahe gelegenen Seen Badestellen, z.B. am Klostersee und am Gohlitzsee.