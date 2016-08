Gigant der Technik: Die 502 Meter lange Abraumförderbrücke F60 aus einem Tagebau in der Niederlausitz ist eine der größten Arbeitsmaschinen der Welt.

Das Besucherbergwerk F60 liegt im ehemaligen Tagebau Klettwitz-Nord, direkt am entstehenden Bergheider See in Lichterfeld. Den Giganten der Technik hierher zu befördern und für Besucher zugänglich zu machen, hat vor einigen Jahren nicht nur Zeit und viel Anstrengung, sondern auch große Visionen erfordert.