Burg im Spreewald

Mitten im Biosphärenreservat Spreewald liegt der Kurort Burg. Neben traditioneller Spreewaldarchitektur und einer Soletherme bietet die Siedlung auch einen Rundblick über die einzigartige Kulturlandschaft.

Der Ort Burg ist eine Siedlung im östlichen Teil des Oberspreewaldes. In Burg und Umgebung findet man noch charakteristische Beispiele der Spreewälder Hausbauweise: weißgetünchte Blockhäuser mit Strohdach und Holzgiebeln, im Innern manchmal mit schwarzer Küche. Während der Ortsteil rund um die Kirche wie ein normales Dorf bebaut ist, liegen die Gehöfte in den anderen Ortsteilen zwischen Feldern, Wiesen und Wald verstreut an den Fließen.