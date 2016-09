Groß Schönebeck mit Jagdschloss

Das einstige königliche Jagdschloss Groß Schönebeck zeugt von der Bedeutung, die die Natur der Schorfheide schon früher hatte. Mit der Heidekrautbahn ist das Städtchen gut zu erreichen.

Jagdschloss Groß Schönebeck

Das Jagdschloss Groß Schönebeck stammt in seiner heutigen Form aus dem frühen 18. Jahrhundert und liegt im alten Dorfkern. An seiner Stelle stand einst eine Burg, die aber im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden war. Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, gab den Auftrag zum Bau des Jagdschlosses, da die Schorfheide damals ein vielversprechendes Jagdrevier war. Das Schloss wurde allerdings erst 1715 unter Friedrich Wilhelm I. fertig gestellt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts das Schloss Hubertusstock am Werbellinsee entstand, diente es als Jagdschloss der Hohenzollern.