Stipendium: Nicht nur was für Überflieger

Nicht nur Studierende mit sehr guten Noten können ihr Studium mit einem Stipendium finanzieren. Auch soziales Engagement und die finanzielle Situation zählen bei der Vergabe.

Über 2600 Stiftungen vergeben Stipendien

«Aber man sollte viel mehr dazu ermuntern.» Über 2600 Stiftungen als Stipendiengeber gibt es laut BDS zurzeit in Deutschland. Da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, ein Stipendiat zu werden. Aber wie soll man in der Flut von Informationen zurechtkommen und das passende Stipendium finden?