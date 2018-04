Fünf Tipps zum Studium ohne Abi

Nach dem Abi geht es an die Uni: Das ist der übliche Weg, aber längst nicht der einzige. Denn auch ohne Abitur oder Fachabitur ist Studieren möglich. Die Zulassung kann allerdings kompliziert werden - und die Finanzierung knifflig.

1. Zulassung: Hochschulbildung ist Ländersache. Damit gelten für das Studieren ohne Abi je nach Bundesland und Hochschule unterschiedliche Regeln. Ein paar Grundsätze gibt es aber: Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrere Jahre Joberfahrung hat, kann in einem dazu passenden Fach studieren - Kaufleute also etwa BWL. Wer etwas studieren will, das mit der Ausbildung nichts zu tun hat, braucht in vielen Fällen den Meister oder vergleichbare Abschlüsse wie Techniker und Fachwirt. Und wer einen Masterstudiengang belegen will, muss vorher fast immer erst den Bachelor machen.