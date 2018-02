Soziale Arbeit, Kunststofftechnik oder Design studieren

Universitäten und Fachhochschulen passen sich dem Arbeitsmarkt immer mehr an. Junge Menschen profitieren daher von neuen Studien-Angeboten. Dazu gehören etwa Soziale Arbeit und Kunststofftechnik.

Die Wilhelm-Büchner-Hochschule hat ab sofort einen neuen Fernstudiengang für Kunststofftechnik im Angebot. Teilnehmer erwerben dabei in sieben Semestern Regelstudienzeit einen Bachelor of Engineering, teilt die private Fachhochschule mit. Die angehenden Ingenieure für Kunststofftechnik lernen unter anderem, neue Fertigungsverfahren oder die Maschinen dafür zu entwickeln und Material zu prüfen. Mit dem erworbenen Wissen können Absolventen dann zum Beispiel im Fahrzeug- oder Maschinenbau, in der chemischen Industrie oder in der Möbelherstellung arbeiten. Das kostenpflichtige, berufsbegleitende Fernstudium ist ab sofort belegbar. Die Gebühren liegen bei 333 Euro pro Monat oder knapp 14 000 Euro insgesamt.