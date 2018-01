dpa

Neue Studiengänge an deutschen Hochschulen

Die Universität Chemnitz, die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden und die Technische Hochschule Köln bieten zu kommendem Sommer- und Wintersemester neue Studiengänge. In Chemnitz wird es künftig wieder einen Diplomstudiengang in Mathematik geben.

Neues Mathe-Diplom in Chemnitz

An der Technischen Universität Chemnitz gibt es ab dem kommenden Semester einen Diplom-Studiengang für Mathematik. Das Angebot soll die bestehenden Bachelor- und Master-Studiengänge aber nicht ersetzen, sondern ergänzen, teilt die Hochschule mit. Studenten können aus dem Bachelor oder den Master ins Diplom wechseln, umgekehrt ist ein Wechsel innerhalb der ersten zwei Jahre ebenfalls möglich. Der Aufbau des zulassungsfreien Studiengangs ist modularisiert: Nach dem vier Semester langen Grundstudium mit einem verpflichtenden Überblick über alle Disziplinen folgen fünf Semester Hauptstudium. Darin können Teilnehmer ihre Lehrveranstaltungen weitestgehend frei wählen.

Neuer Studiengang für Designer in Dresden

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden gibt es künftig einen neuen Bachelorstudiengang für Designer. Er heißt «Design: Produkt und Kommunikation» und soll im Wintersemester 2018 starten, teilt die Fachhochschule mit. Das Angebot ersetzt den auslaufenden Studiengang Produktgestaltung, hat eine Regelstudienzeit von sieben Semestern und soll die bisherige Ausbildung inhaltlich erweitern. So geht es künftig nicht nur um das Gestalten klassischer Produkte, sondern auch von Software oder von Nutzeroberflächen.

Einen gleichnamigen Masterstudiengang will die Hochschule erstmals 2022 anbieten. Er soll drei Semester dauern. Anmeldungen zur Eignungsprüfung für den Bachelor sind bis zum 1. Juni 2018 möglich.

Neuer Master mit Schwerpunkt Umwelt für Wirtschaftsingenieure

An der Technischen Hochschule Köln gibt es ab dem Sommersemester 2018 einen neuen Master für Wirtschaftsingenieure. Dabei stehen zwei Studienrichtungen zur Wahl, teilt die Fachhochschule mit: Unter dem Titel Energie- und Ressourcenmanagement geht es vor allem um ökologische Fragen. Klassischer geht es dagegen bei der Studienrichtung Technologiemanagement zu: Hier beschäftigen sich Studierende zum Beispiel mit Produktentwicklung und Qualitätsmanagement.

Unabhängig von der gewählten Richtung hat der neue Master Wirtschaftsingenieurwesen eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Bewerbungsschluss für das kommende Sommersemester ist am 15. Januar.

Quelle: dpa