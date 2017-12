Studienabbrecher können in manchen Branchen Trainee werden

Ein guter Studienabschluss öffnet Türen, so sagte man früher. Doch stimmt diese Aussage auch heute noch? Haben Studienabbrecher immer schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt?

Bochum (dpa/tmn) - Für eine Trainee-Stelle wird oft ein erster Hochschulabschluss verlangt - dennoch haben auch Studienabbrecher durchaus Chancen. Denn ein Bachelor ist nicht überall Voraussetzung für eine solche Einstiegsposition, heißt es in der Zeitschrift «Unicum».

In der IT schauen manche Arbeitgeber zum Beispiel eher auf Motivation und Engagement - fachlich sind nur Grundlagenkenntnisse wichtig, die meist auch Abbrecher mitbringen. Den Rest lernen Trainees dann im Job. In den Bereichen PR und Kommunikation sind die Regeln dagegen strenger: Ohne Abschluss haben Bewerber hier kaum eine Chance auf eine Trainee-Stelle.