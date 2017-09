Sieben Rhetorik-Tipps: So gelingen spannende Vorträge

Gähnend langweilig. Verwirrend und verworren. Endlos lang. Es gibt viele Arten, einen Vortrag zu vermasseln. Für die Karriere ist es aber unerlässlich, bei Präsentationen und Ansprachen eine gute Figur abzugeben. Sieben Rhetorik-Tipps im Überblick.

Für die Karriere ist es wichtig, dabei gut anzukommen. Das fängt schon als Student beim Uni-Referat an. Und es gilt erst recht für Berufstätige. Doch es kommt nicht nur darauf an, was man sagt. Sondern auch darauf, wie man es rüberbringt. Sieben Tipps für einen gelungenen Vortrag:

2. In der Kürze liegt die Würze: Ein typischer Anfängerfehler ist es, den Vortrag zu überfrachten, sagt Margit Hertlein, Vortragsrednerin und Coach aus Weißenburg in Bayern. «Ein Vortrag wird nicht besser dadurch, dass man alles hineinstopft, was man weiß.» Schilling vergleicht das mit dem Packen eines Wanderrucksacks, der nicht zu voll werden darf. Es gehe darum, das Wichtige in wenigen Worten zu vermitteln.